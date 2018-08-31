"Я тебя за базар подтяну, выведу и кончу…". В полиции Кубани прокомментировали скандальное видео

Кубанская полиция прокомментировала инцидент со скандальной видеозаписью.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, видео, которое попало в интернет, где сотрудник кубанской полиции угрожает мужчине, было снято в 2014 году. Сотрудник правоохранительных органов уже уволен.

Другой полицейский, который запечатлен на кадрах, в настоящее время также не является действующим сотрудником органов внутренних дел.

На видеозаписи полицейский, обращаясь к мужчине, говорит: "Я тебя за базар подтяну, выведу и кончу… Ты меня знаешь" — и хватает его за шею.

По некоторым данным, конфликт был связан с тем, что один из экипажей ГИБДД, преследовавших предположительно правонарушителя, попал в аварию. После этого правоохранители пришли к водителю скрывшегося автомобиля, сообщает РИА "Новости".