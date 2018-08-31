Губернатор Евгений Куйвашев изложил программные идеи по развитию Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в авторской статье «Быть достойным Екатеринбурга», опубликованной в «Областной газете», изложил свои идеи и планы по стратегии развития уральской столицы на ближайшие годы.

Глава региона анонсирует «революционное развитие» общественного транспорта, который свяжет Екатеринбург скоростными коммуникациями с городам-спутниками, а центр города — с отдаленными районами. Создание комфортной городской среды одновременно с ростом темпом строительства жилья, по мнению Евгения Куйвашева, позволит Екатеринбургу к 2028 году достичь численности населения в два миллиона человек.

Губернатор приводит конкретные цифры реализованных и перспективных планов по строительству школ и детсадов, учреждений здравоохранения и спортивных площадок, реконструкции и ремонту дорог. По его словам, уже к середине следующего десятилетия Екатеринбург должен стать «городом будущего», ядром экономики которого станут высокотехнологичные отрасли промышленности и IT-индустрии. Дополнительным импульсом развития столицы Урала станет Всемирная выставка «ЭКСПО-2025», на проведение которой претендует Екатеринбург.

Приоритеты развития: удобный общественный транспорт, строительство жилья и создание комфортной городской среды

По мнению Евгения Куйвашева, подлинную революцию переживет городской транспорт. Футуристического вида трамваи уральского производства «будут бесшумно носиться не только по Екатеринбургу, но и свяжут областной центр с городами спутниками».

В скором будущем Екатеринбург и его город-спутник Верхнюю Пышму свяжет наземное метро — скоростной трамвай. Далее веер линий наземного метро протянется до Березовского, Сысерти, Арамиля и впоследствии к более отдаленным Первоуральску и Дегтярску.

Екатеринбург преобразят новые жилые районы. Академический станет полноценным восьмым административным районом города. К 2022 году на его территории начнет работу инновационный медицинский кластер на базе НИИ ОММ.

«Это будет уникальный центр для лечения людей, обучения медицинских работников, ведения научных исследований, работы и жизни врачей и их семей», — отмечает губернатор.

Большие планы глава региона связывает с участием в госпрограммах по благоустройству общественных пространств и обеспечению граждан достойным и комфортным жильем, отмечая, что в этом году Екатеринбург занял четвертое место среди городов России в рейтинге качества городской среды, сформированном Минстроем России.

«Этот серьезный успех достигнут благодаря труду и точному планированию деятельности областной и городской властей», — считает глава региона.

В промышленной политике приоритет будет отдан созданию «умных производств». При этом основу экономического благополучия составит оборонное и гражданское машиностроение, а также предприятия, работающие в сфере IT.

Преображение ждет окраины и центр города. Единая пешеходная зона протянется от новых набережных на Верх-Исетском водохранилище по обоим берегам Исети до Городского пруда и далее до Химмаша.

В городе появятся новые музеи. Речь идет, в частности, о проекте строительства культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» — в 2020 году он откроется для посетителей. Губернатор также анонсирует создание «Музея екатеринбуржцев», который расскажет об историях и работах уральских ученых, писателей и художников.

Рост населения Екатеринбурга

«Сколько горожан будет жить в Екатеринбурге через 10 лет? Я ориентируюсь на цифру в два миллиона жителей», — пишет Евгений Куйвашев.

Чтоб достичь такого роста, отмечает он, необходимо создать «соблазнительные условия жизни и труда» как для россиян из соседних регионов, так и для граждан из зарубежных стран.

«За десять лет сегодняшними темпами мы построим приблизительно 200 тысяч квартир. Это значит, что нового жилья хватит для более полумиллиона горожан», — добавляет губернатор.

Еще одна инициатива Евгения Куйвашева — ввести новоизбранного главу Екатеринбурга в состав правительства Свердловской области.

«Новый член правительства области будет координировать совместную деятельность государственной и муниципальной власти по вопросам развития Екатеринбурга, которые я беру под личный контроль», — поясняет руководитель области.

Рост региона и Екатеринбурга Евгений Куйвашев связывает в том числе с реализацией стратегии «Пятилетка развития».«Ключевая задача, которую мы поставили перед собой — вывести Свердловскую область за пять лет в тройку регионов-лидеров России», — отмечает он, добавляя, что достичь этого результата возможно при создании условий для роста города Екатеринбурга.

«Эту задачу решает скорректированная в соответствии с региональными программами „Стратегия развития Екатеринбурга“. Вместе мы сделаем Екатеринбург самым благоустроенным и благоприятным для работы и жизни городом России», — говорится в статье.

Евгений Куйвашев убежден, что итоги 2017 года позволяют говорить об уверенном развитии Екатеринбурга в будущем. Губернатор приводит несколько цифр.

Среднемесячная заработная плата в январе-июне 2018 года составила 50 084 рубля по кругу крупных и средних организаций. На конец июня 2018 года уровень зарегистрированной безработицы в Екатеринбурге составил 0,4 процента.

Начиная с 2013 года в городе стало на 58 муниципальных детских садов больше, а число мест за этот период увеличилось почти на 30 тысяч.

В 2017 году завершена реконструкция здания «Французской гимназии» № 39 на 550 мест, закончено строительство здания второй очереди школы № 23 на 875 мест в Академическом. В микрорайоне Мичуринский завершилось строительство образовательного центра, совмещающего детский сад на 150 мест и школу на 825 мест. После капитального ремонта введено в эксплуатацию два учебных здания: школа № 131 на 150 мест и школа № 129 на 225 мест.

В 2017 году количество спортивных сооружений в Екатеринбурге по сравнению с прошлым годом увеличилось на 98 единиц и достигло 2055. Прошла реконструкция и реставрация «Екатеринбург Арены» на 35 тысяч мест. Введены в эксплуатацию три тренировочные площадки и одна база команды (на стадионах «Калининец», «Химмаш» и спортивном комбинате «Урал»). Работает ледовая спортивная арена «Дацюк Арена».

«Главным итогом этой работы считаю то, что на улицах практически не встретишь болтающихся без дела детей — все они пошли играть в футбол, хоккей, в спортивные секции», — отмечает свердловский лидер.

Областные власти уделяют большое внимание приведению в порядок муниципальных дорог, выделяя городам и Екатеринбургу в частности необходимые средства для массового строительства и капитального ремонта дорожного полотна. Кроме того, на выставке «Иннопром-2018» приняты решения в отношении качества общественного транспорта города. Подписано соглашение о развитии транспортной инфраструктуры и обновлении подвижного состава общественного электротранспорта Екатеринбурга.

Екатеринбург-2018: благоустройство набережной, реконструкция скверов, улучшение качества ЖКХ

Евгений Куйвашев иллюстрирует цифрами и фактами рост инфраструктуры Екатеринбурга в текущем году. Продолжается строительство и реконструкция детских садов и школ. На развитие системы образования выделено 20 миллиардов рублей. Запланировано строительство детского сада на 250 мест в Академическом. Будет продолжено строительство двух школ и начато строительство новой с общим количеством новых мест — 2825 учащихся.

На финансирование дорожного хозяйства в бюджете Екатеринбурга предусмотрены расходы в сумме 7,3 миллиарда (в том числе субсидии из федерального и областного бюджетов в сумме 3,7 миллиарда рублей).

За счет средств областного бюджета предусмотрено софинансирование продолжения реконструкции моста через реку Исеть по улице Челюскинцев.

На улучшение качества ЖКХ в этом году будет суммарно израсходовано два миллиарда рублей. На поддержку муниципальных программ благоустройства — 586 миллионов рублей.

За счет средств областного бюджета запланированы реконструкции сквера у Оперного театра, сквера Попова, также планируется благоустроить набережную Исети.

Перспективные планы: завершение ЕКАД, модернизация аэропорта, подготовка в GMIS и 300-летию Екатеринбурга.

В 2024 году будет завершено строительство ЕКАД — кольцо вокруг города замкнется.

В 2019-2022 годы будут построены четыре новые школы на 4025 мест. В Екатеринбурге в 2019 году откроется новая ледовая арена, на которой будет проводить матчи хоккейный клуб «Автомобилист». Тогда же будет праздновать открытие Конгресс-центр в составе МВЦ «Екатеринбург — ЭКСПО».

«Это здание нам необходимо как воздух, чтобы удержаться в числе лидеров среди регионов — площадок международных и российских мероприятий. В 2019 году нам предстоит принять Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) — это еще одна победа Урала в напряженной конкуренции с другими регионами России за внимание федерального центра», — отмечает Евгений Куйвашев.

К 2025 году будет завершена модернизация международного аэропорта Кольцово. Эти и другие преобразования губернатор увязывает с подготовкой к празднованию в 2023 году 300-летия Екатеринбурга. «ЭКСПО-2025»: 14 миллионов гостей, «умный город», метро и монорельс

В ноябре 2018 года международного жюри определит город, который примет Всемирную выставку «ЭКСПО» в 2025 году. Екатеринбург уже сейчас готовит площадку для проведения этого крупнейшего форума. Участок земли общей площадью 555 гектаров зарезервирован для государственных нужд постановлением правительства Свердловской области. Создана рабочая группа по разработке концепции застройки территории «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге.

Выставку в Екатеринбурге, по предварительным расчетам, посетят более 14 миллионов человек. Участниками «ЭКСПО» в Екатеринбурге могут стать порядка 140-160 государств, 10 международных организаций и 13 корпоративных участников. Ожидается, что каждый день выставку будут посещать более 200 тысяч человек.

«Разумеется, прием такого количества гостей потребует серьезной комплексной оптимизации и модернизации инфраструктуры Екатеринбурга — инженерной, транспортной, социальной, индустрии питания и размещения», — пишет Евгений Куйвашев.

На отведенной для Всемирной выставки площадке будут построены жилые кварталы ЭКСПО-сити площадью 114 гектаров. После окончания выставки здания общей площадью около 1 миллиона квадратных метров будут заселены горожанами, и в Екатеринбурге появится новый микрорайон повышенной комфортности на берегу пруда, а благоустроенная береговая линия общей протяженностью более 2,5 километра будет переоборудована под городской пляж.

Наследием российской выставки должен стать созданный в Екатеринбурге умный город с новейшими мировыми технологиями. Проведение «ЭКСПО» повлечет за собой строительство новых станций метро, обещает свердловский лидер. Кроме того, в городе будут введены новые виды транспорта: монорельс и водный транспорт. Кроме того, будет существенно улучшена городская инженерная инфраструктура: водоснабжение, теплоснабжение, системы канализации.

ВИЗ-Правобережный станет еще одной доминантой Екатеринбурга, любимым место жизни, работы и отдыха горожан, убежден Евгений Куйвашев. Залогом развития Екатеринбурга Евгений Куйвашев видит командную работу на местах при поддержке первых лиц государства и федеральных органов власти.

«Рывок в развитии, который за последние годы сделал Екатеринбург, разумеется, был бы невозможен без всесторонней помощи и поддержки со стороны федеральных лидеров: президента России Владимира Владимировича Путина, председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева, а также со стороны государственной власти региона», — говорит губернатор, уточняя, что вопросами местного значения занимается городская власть — дума Екатеринбурга и администрация города.

«Уверен, что общие цели иэффективный труд, помноженные на командный дух и твердый характер уральцев, позволяют нам уверенно смотреть в будущее, создавая его уже сегодня!»— заключает Евгений Куйвашев.