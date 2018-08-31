Освобождение фигурантов ИГПР "ЗОВ" - "уступка" власти или переключение внимания?

Из заключения вышел один из фигурантов дела инициативной группы по референдуму "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ") журналист Александр Соколов.

Как отметил он сам: "Нельзя сказать, что вышел на свободу... Во-первых, предстоит ещё отбывать ограничение свободы. Во-вторых, с таким беспределом мыслеполиции и беззаконием судей, что мы позволяем процветать, понятие свободы весьма относительно".

В любом случае, закон, в соответствии с которым день, проведённый в СИЗО, засчитывается за полтора в колонии, позволил выйти из тюрем уже двум организаторам референдума. 19 августа стало известно об освобождении Валерия Парфёнова. В заключении на данный момент остаётся только Кирилл Барабаш.

Представитель ПДС НПСР Юрий Болдырев рассказал Накануне.RU, что приветствует освобождение фигурантов дела, но это нельзя назвать уступкой или даже честным поведением со стороны властей.

По его словам, их обвиняли не в организации референдума, а демагогически обвиняли в том, что они под прикрытием осуществляли деятельность запрещённой организации: "Чтобы была понятна аналогия – у вас машина с неправильным цветом и вам запретили её эксплуатацию. Вы исправили цвет. Но вам говорят, что руль такой же, сидения такие же, всё такое же – но это же не было запрещено. Им инкриминировали то, что не было запрещено законом. Но на основании того, что в уставе другой организации было то, что не запрещено законом, их обвинили в том, что они продолжили деятельность запрещённой организацией. То есть посадка была абсолютно необоснованной репрессией, призванной просто запугать людей".

Директор Центра политологических исследований Финансового института при правительстве РФ Павел Салин в беседе с Накануне.RU счёл освобождение двоих осужденных по делу ИГПР "ЗОВ" с принятием нового закона скорее случайным совпадением.

Он отметил, что изначально, с политической точки зрения, данная группа представляла для власти минимальную опасность. Опасность заключалась в участии молодёжи в подобных группах и в том, что подобные идеи вызывали интерес. "Именно поэтому их решено было изолировать, что и было сделано. Мы видим, что власть если хочет – отслеживает ситуацию и может выводить людей из игры под весьма резиновыми предлогами. Сейчас для власти ситуация сильно поменялась в связи с протестной активностью, связанной с пенсионной реформой", – считает политолог.

По его словам, в настоящий момент повестка чисто политического радикального протеста отошла на задний план на фоне протеста социального. "Думаю, сейчас всё внимание правоохранительных органов сосредоточено на поиске угроз оттуда. Уже тогда эта ситуация казалась притянутой за уши, а сейчас это просто неактуально. У правоохранителей ведь не безграничные ресурсы. Сейчас угроза для власти может идти с другого направления, не с того, которое было в начале десятых, когда этих ребят решено было нейтрализовывать", - отметил эксперт.