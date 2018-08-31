В Перми выступили против присвоения звания "почетного гражданина" Курентзису

Губернатор Пермского края Максим Решетников получил от депутатов думы Перми список из фамилий трех людей, которым парламентарии предлагают присвоить звание почетного гражданина региона. Кроме ректора медуниверситета Ирины Корюкиной и главного дирижера губернского оркестра Евгения Тверетинова, в документ вошел худрук оперного театра Теодор Курентзис. Внесение его кандидатуры вызвало споры в думе и среди общественности. Эксперты уверены, что человек, который "гастролирует где угодно, только не в Прикамье", и "вычищает знаковые постановки в угоду европейскому репертуару", недостоин такого звания, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе городского парламента Накануне.RU сообщили, что звание Курентзису должно быть присвоено "за заслуги в области культуры и значительный вклад в развитие музыкального искусства Пермского края".

С выдвижением худрука на награду несогласен депутат пермского парламента от КПРФ Геннадий Сторожев.

"Курентзис у меня вызывает возражения как худрук оперного театра. Во-первых, он разрушил регулярный оперный репертуар. От тех названий, что были до него, остались "ножки да рожки". Во-вторых, гастроли государственного театра сводятся к выездам в Европу, тогда как приоритетом для него должен быть Пермский край. В-третьих, я абсолютно против его поползновений добиться строительства второй сцены для театра, а, по сути, второго оперного", - такое мнение высказал Сторожев в беседе с Накануне.RU.

По мнению коммуниста, есть нормы, согласно которым, в "миллионнике" должно быть четыре профессиональных театра, тогда как в Перми их восемь.

"Курентзис шантажирует руководство города и края, заставляет его "вибрировать". В моем понимании это не соответствует работе худрука оперного театра. Итог голосования за внесение его в список на присвоение звания таков: один депутат был против, четверо воздержались, остальные поддержали", - резюмировал Сторожев.

Руководитель краевого отделения общественного движения "Суть времени" Павел Гурьянов в разговоре с Накануне.RU отметил, что якобы из-за стиля руководства Курентзиса театр покидают профессионалы.

"В силу характера управления, которое привело к тому, что театр лишился почти всего своего репертуара, из него уходят ведущие артисты. Они вынуждены уезжать в европейские театры, притом далеко не такие именитые, как пермский. Но там им есть возможность выступать, потому что есть репертуар", - заявил Накануне.RU активист.

Гурьянов уверен, что странно присваивать звание почетного гражданина Прикамья человеку, который в крае практически не бывает.

"Курентзис дирижирует пермским оркестром всего несколько раз за год. Тем более странно давать звание человеку, который нарушил договоренность с губернатором Максимом Решетниковым о гастролях именно по Пермскому краю. За нарушение такого соглашения разве можно награждать званием?" - полагает Гурьянов.

Общественник уверен, что для получения звания нужно, чтобы человек созидал и развивал культуру и искусство края, тогда как, по мнению Павла Гурьянова, худрук оперного театра "поступает наоборот".