"Происходит социальное разделение". К чему приводит проблема недофинансирования школ Екатеринбурга?

1 сентября школы Екатеринбурга откроют двери для своих учеников. Недавно все образовательные учреждения города прошли проверку на соответствие пожарной безопасности, на состояние улично-дорожной сети, а также на техническое обеспечение. Начинается новый учебный год, но проблемы, связанные с недостатком бюджетных средств, остаются актуальными и на сегодняшний день. Родителям школьников придется снова платить за должное обучение своих детей.

Жалобы на поборы будут и в новом учебном году, заявляет Накануне.RU представитель общественной организации "Родительское Всероссийское Сопротивление" (РВС) Алексей Банников.

Как говорит общественник, пока в организацию еще не поступало жалоб от родителей по каким-либо образовательным темам, но он дает совсем неутешительные прогнозы, говоря, что проблемы школьного характера в городе носят системный характер, а причина одна – недофинансирование.

"Проблемы в школах будут и в этом году. Это все называется недофинансирование школ. Проблема поборов существовала и существует сейчас, жалоб пока не поступало, так как учебный год еще не начался, но они будут. Родители, как правило, делают это добровольно, но при этом всегда возникает вопрос: почему это не финансируется из бюджета? Вообще, это даже поборами назвать сложно, потому что школа обращается за помощью к родительским комитетам, но до вымогательства тут не доходит. Но все же снова вопрос к нашему правительству – почему за счет простых людей они решают проблемы, связанные с обучением детей?" – говорит Алексей Банников.

По его мнению, нехватка бюджетных денег для школ может привести к глобальным проблемам на социальном уровне. Сейчас расслоение общества усиливается, объясняет Банников. А то самое добровольное финансирование от родителей может только усугубить ситуацию.

"Некоторые родители, чьи дети не так обеспечены, как их одноклассники, зачастую подвергаются давлению со стороны других родителей. То есть они не могут внести какую-то сумму за своих детей, а другие – могут, вот это очень уродливое явление. Разделение детей на разные категории сильно ранит их. За этим больно наблюдать. А те родители, которые хотят создать для своих детей лучшие условия, даже не понимают этого. Они руководствуются благими намерениями", – поясняет Накануне.RU общественник.

Примеров социального разделения на уровне школы существует множество. Алексей Банников приводит несколько из них, с которыми ему приходилось сталкиваться в прошлом учебном году.

"Проблемы начинаются от школьного питания, происходит разделение питания на тех, кто ест по бюджету, и тех, кто питается за дополнительную плату, бывает, доходит вплоть до разных столов. Это случалось уже в нескольких школах: за отдельными столами в одной столовой дети получили разное питание. Потому что родители одних имели возможность доплатить, а родители других – нет. Также была похожая проблема с гардеробом, когда некоторые родители платили, чтобы вещи их детей якобы находились в более надежном месте. То есть буквально был платный гардероб, который по идее ничем не отличается от обычного", – рассказывает он.

Но как помочь родителям, недовольным сложившейся ситуацией? Все сводится к изменению самой системы финансирования образовательных учреждений. Как говорит представитель РВС, поборы в школах будут продолжаться до тех пор, пока учреждения не встанут на полное государственное обеспечение.

Говоря о проблемах в новом учебном году, депутат Госдумы Андрей Альшевских также делает акцент на проблеме "добровольного финансирования" школ родителями. Руководство учебных заведений будет пытаться переложить все это на плечи родителей, предполагает депутат. По его информации, в прошлом году ему неоднократно приходили жалобы, вот только он не называет эти взносы добровольными, а больше склоняется к слову "принудительно".

"С одной стороны мы видим, что представители власти отчитываются, что все школы готовы, что все хорошо и замечательно, однако после этого мы будем снова сталкиваться с жалобами родителей. Поэтому за такими вещами нужно пристально следить. У нас же в школах принудительны такие вещи. И эти проблемы должны решаться из областного и городского бюджета. Все эти деньги должны изначально отражаться в рамках подготовки школ к новому учебному году", – поделился с Накануне.RU Андрей Альшевских.

Депутат относит ситуации со школьными поборами к категории так называемой "бытовой коррупции", объясняя это тем, что действия представителей школ граничат с вымогательством. Но проблему недофинансирования руководство школ решает как может, и в сложившейся в городе ситуации нужно следить за тем, чтобы это происходило действительно на добровольной основе.

Проблема школьных поборов является отнюдь не единственной, с которой могут столкнуться родители учащихся в новом учебном году. Общественники также не исключают ситуаций с некачественной организацией питания и нехваткой мест. Это основные проблемы, которые прослеживаются в уральской столице не первый год.