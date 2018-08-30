В "Гознаке" сообщили, что в России могут появиться новые деньги

Генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук сообщил, что предпосылки для изменения дизайна российских банкнот существуют, пишет РИА "Новости".
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По его словам, когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты.
"Эти изменения, вероятнее всего, будут отталкиваться от результатов, полученных в ходе обращения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей", - добавил Трачук.
Сообщается, что окончательное решение должен принять Центробанк.