В "Гознаке" сообщили, что в России могут появиться новые деньги

Генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук сообщил, что предпосылки для изменения дизайна российских банкнот существуют, пишет РИА "Новости".

Читайте также: В России активно подделывают купюры в 2000 рублей

По его словам, когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты.

"Эти изменения, вероятнее всего, будут отталкиваться от результатов, полученных в ходе обращения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей", - добавил Трачук.

Сообщается, что окончательное решение должен принять Центробанк.