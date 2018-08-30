Умер муж спикера Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко

29 августа скончался Владимир Матвиенко - муж спикера Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко, сообщает ТАСС.

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Известно, что в последнее время состояние его здоровья резко ухудшилось.

Валентина вышла замуж за Владимира учась на пятом курсе института, вместе они прожили больше 45 лет. Владимир Матвиенко - полковник медицинской службы в отставке, последние годы жизни практически безвыездно проживал в Ленинградской области в загородном особняке близ железнодорожной станции Громово.

Свои соболезнования Матвиенко выразили некоторые известные политики, в том числе, президент Белоруссии Александр Лукашенко.