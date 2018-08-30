Климкин призвал "дать отпор" России в Азовском море

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нужно готовиться "дать отпор" России в Азовском море, в том числе в военном плане.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с командующим "объединенными силами" Сергеем Наевым, и использовал привычный для украинских политиков язык мести. По его словам, "Россия должна заплатить за то, что она делает", имея в виду задержания и досмотр судов.

При этом, как сообщало Накануне.RU, в конце июля замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль признала, что действия России полностью соответствуют международному праву. А 21 августа это еще раз признал замминистра по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука.

Однако украинский президент Петр Порошенко поручил подготовить заседание Совета нацбезопасности и обороны по ситуации в Азовском море. Он заявил, что "не собирается с этим мириться", а сложившаяся ситуация "категорически неприемлема".

Командование ВМС Украины заявило, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении.

Напомним, Договору между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенный в 2003 году, определяет Азовское море как внутренние исторические воды двух стран.

Также Климкин заявил, что его ведомство подготовило пакет документов для разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, который был подписан в 1997 году, что Порошенко анонсировал накануне. При этом в Киеве не собираются разрывать соглашение с Россией по Азовскому морю, которое в случае расторжения Большого договора во многом утрачивает смысл.