УФАС обратится в суд с требованием признать недействительным контракт по ремонту фонтана в Копейске

31 августа УФАС направит иск в Арбитражный суд Челябинской области о признании недействительным контракта по ремонту фонтана на площади Славы в Копейске стоимостью 16,9 млн рублей. Также антимонопольный орган просит принять обеспечительные меры в виде запрета заказчику оплачивать выполненные работы. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела административного и судебного производства Ксения Долгополова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в июне УФАС выдало управлению предписание об отмене закупки по выбору подрядной организации для капитального ремонта фонтана, поскольку заказчиком был неправомерно выбран способ закупки – конкурс с ограниченным участием вместо аукциона.

Закупку отменили, но конкурентная процедура так и не была проведена.

"К нам поступили материалы из правоохранительных органов о том, что был заключен контракт у единственного поставщика с ООО "Флагман". Проведение закупка у единственного поставщика в связи с обстоятельством непреодолимой силы признано нарушением. Мы интересовались, почему нельзя было провести конкурентную процедуру, объясняли двумя причинами, торопились к дню города и выполняли поручение главы города", - рассказала начальник отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд Влада Ливончик.

Контракт был заключен 6 августа, но по графику первый этап работ надо было выполнить с момента заключения договора по 20 июля. Кроме того, с этой же организацией без проведения конкурсных процедур был заключен договор на строительный контроль.

УФАС возбудило дело об административном правонарушении в отношении должностного лица. Нарушителю грозит штраф в размере 50 тыс. руб.

Завтра УФАС обратится в суд с иском о признании контракта недействительным и принятии обеспечительных мер в виде запрета заказчику оплачивать выполненные работы.

"Мы хотим пресечь незаконные действия заказчика, которые были связаны с неправомерным заключением контракта без проведения торгов. Мы надеемся, что суд встанет на нашу сторону", - добавила Ксения Долгополова.

Фонтан в Копейске открыли в день города, но в этот же день с него стала отваливаться мозаика.