Компартия Украины собирается пройти на выборах в Верховную раду

Коммунистическая партия Украины собирается участвовать в предстоящих в 2019 году парламентских выборах и вернуться в парламент. Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко.

Он подчеркнул, что КПУ идет на выборы как "действующая политическая структура".

"Будем добиваться, чтобы к парламентским выборам партия шла по партийному списку. Второй вариант: если нас не допускают к выборам как партию, будем идти как коммунисты по мажоритарному округу", – отметил Симоненко.

На вопрос о том, как это возможно, он ответил, что партия официально не запрещена.

"Если бы партия была запрещена, мы могли существовать? Налоговики требуют от нас ежеквартальные отчеты. Мы сдаем, они принимают", – сказал он "Украинской правде".

Отметим, что в декабре 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Компартии Украины. Однако 15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде было открыто производство по апелляционной жалобе КПУ, и рассмотрение дела длится до сих пор, а значит, решение суда о запрете не вступило в силу.

При этом на Украине запрещена коммунистическая символика. В украинском законе об осуждении коммунизма прописано, что регистрация компартии как субъекта избирательного процесса запрещена. Поэтому единственный легальный выход для коммунистов на выборах – выдвижение на мажоритарные округа без упоминания о принадлежности к КПУ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле СБУ устроила обыски в офисе ЦК КПУ. Сайт партии был закрыт, однако вскоре он появился под другим адресом.