Компания "Новогор-Прикамье" подверглась атаке коллекторов

В Пермском крае компания коммунального комплекса "Новогор-Прикамье", обеспечивающая потребителей ресурсами и услугами – водой, канализацией, подверглась атаке коллекторов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Вчера сотрудники одной из организаций, занимающихся взысканием задолженностей физических лиц, в буквальном смысле атаковали своими телефонными звонками сотрудников контактно-информационной службы. За несколько часов работники "Новогор-Прикамье" приняли свыше сотни звонков от коллекторов. Они разыскивали должника - сотрудника компании.

Все телефонные звонки сопровождались нецензурной бранью и оскорблениями. В результате работа контактно-информационной службы была фактически парализована: хулиганство коллекторов привело к образованию огромной очереди из телефонных звонков. Многие пермяки не смогли получить ответы на вопросы по водоснабжению.

Вмешаться в ситуацию пришлось службе безопасности "Новогор-Прикамье". Какие именно действия были приняты в отношении коллекторов, в пресс-службе компании не сообщают, уточняют лишь, что служба безопасности провела "необходимую работу, чтобы предотвратить в дальнейшем подобные действия коллекторов".