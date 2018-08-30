Челябинское УФАС отменило аукционы по закупке квартир для переселения из ветхоаварийного жилья в трех городах

Челябинское УФАС отменило аукционы по закупке квартир для переселения граждан из ветхоаварийного жилья в Копейске, Коркино и Златоусте. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд Влада Ливончик, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопросы к закупкам в рамках программы переселения граждан из ветхоаварийного жилья возникают не первый раз, но каждый раз "заказчики трансформируют свою закупочную документацию". Муниципалитет покупал 23 квартиры общей площадью 863,7 кв.м. Начальная цена контракта – 25,8 млн рублей.

"Основная проблема этих закупок, в том, что объявлен суммарный объем тех площадей, которые надо предоставить, но ни в одной из документации аукциона потребность каждого нуждающегося в переселении не была озвучена. На наш взгляд, это существенное нарушение. Заказчик обязан указывать минимальную площадь каждого помещения, которое предоставляется гражданам в рамках переселения", - подчеркнула Ливончик.

Аналогичные нарушения были в аукционе на приобретение 59 квартир в Златоусте с начальной ценой 76,1 млн руб. МБУ "Катальное строительство" также указал только общую площадь без площади каждого помещения. Кроме того, был снижен гарантийный срок. По закону он должен составлять не менее пяти лет на помещение и три года на технологическое оборудование, а в документации он был три и два года соответственно.

К технологическому оборудованию не было установлено требование об энергоэффективности.

В Коркино провели аукцион на приобретение 59 квартир общей площадью 2,3 тыс. кв.м. путем инвестирования. Начальная цена контракта составляла 74,2 млн руб. Однако выбор способа "приобретение путем инвестирования" привел к тому, что потенциальные участники не смогли предложить уже построенное жилье.