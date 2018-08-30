"Еще один п.. с нашим биатлоном". Международный союз заподозрил четырех россиян в употреблении допинга

Союз биатлонистов России выступил с заявлением по поводу того, что нескольких спортсменов подозревают в употреблении запрещенных веществ.

Как сообщается на официальном сайте СБР, к ним поступила информация от Международного союза биатлонистов (IBU) о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. Сейчас она тщательно проверяется.

Как отметили в ведомстве, трое из четырех указанных в письме спортсменов уже завершили свою карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе сборной России. В СБР заверили, что намерены провести тщательное разбирательство как в отношении самих биатлонистов, так и их личных тренеров.

О результатах расследования будет сообщено позже. Фамилии попавших под подозрение россиян не раскрываются.

"В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии WADA (Всемирное антидопинговое агентство, - прим. Накануне.RU) и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого СБР будет вправе огласить их фамилии", - говорится в заявлении.

"Еще один п.. с нашим биатлоном", - коротко описал ситуацию в своем Instagram известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, "фамилии громкие", но называть их он не стал.

Напомним, в апреле этого года российский биатлонист Антон Шипулин заявлял о возможном завершении карьеры из-за серьезных проблем со здоровьем.