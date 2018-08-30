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30.08.2018
общество  |  комментариев: 1
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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Новости
30.08.2018 15:36 Мск (17:36 Екб)
спорт | В России | За рубежом
"Еще один п.. с нашим биатлоном". Международный союз заподозрил четырех россиян в употреблении допинга
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(2005) | Фото: www.admhmao.ru

Союз биатлонистов России выступил с заявлением по поводу того, что нескольких спортсменов подозревают в употреблении запрещенных веществ.
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Как сообщается на официальном сайте СБР, к ним поступила информация от Международного союза биатлонистов (IBU) о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. Сейчас она тщательно проверяется.

Как отметили в ведомстве, трое из четырех указанных в письме спортсменов уже завершили свою карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе сборной России. В СБР заверили, что намерены провести тщательное разбирательство как в отношении самих биатлонистов, так и их личных тренеров.

О результатах расследования будет сообщено позже. Фамилии попавших под подозрение россиян не раскрываются.

"В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии WADA (Всемирное антидопинговое агентство, - прим. Накануне.RU) и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого СБР будет вправе огласить их фамилии", - говорится в заявлении.

"Еще один п.. с нашим биатлоном", - коротко описал ситуацию в своем Instagram известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, "фамилии громкие", но называть их он не стал.

Напомним, в апреле этого года российский биатлонист Антон Шипулин заявлял о возможном завершении карьеры из-за серьезных проблем со здоровьем.

Другие новости по темам: биатлон, допинг, сборная России
30.08.2018 15:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:36 Екб

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"Еще один п.. с нашим биатлоном". Международный союз заподозрил четырех россиян в употреблении допинга
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