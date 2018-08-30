Церемония прощания с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября

Прощание с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, который скончался после продолжительной болезни, состоится 2 сентября.

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Время и место проведения церемонии согласовываются с родственниками Кобзона, об этом "Интерфаксу" сообщили в Госдуме.

Похоронят артиста 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Напомним, в июле Кобзону стало плохо в одной из московских клиник и он впал в кому, находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Известный российский артист и депутат Госдумы скончался сегодня на 81-м году жизни.