В спортивной школе Екатеринбурга случился пожар: 23 человека эвакуированы

Сегодня, 30 августа, произошел пожар в детско-юношеской спортивной школе на улице Бажова в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области, из здания были эвакуированы 23 человека, в том числе 15 детей.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 16.05. Как выяснилось, загорелась кровля школы. Пожарно-спасательные подразделения в течение 13 минут потушили огонь на площади 10 кв.м. В результате происшествия пострадавших нет.

Всего в тушении огня были задействованы 12 человек, 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Причины произошедшего устанавливаются, наиболее вероятная причина возгорания – нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ.