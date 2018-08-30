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общество  |  комментариев: 1
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от издателя  |  комментариев: 1


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Вехи истории ;
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Новости
30.08.2018 15:09 Мск (17:09 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинской области инвалидам вместо словацких средств реабилитации поставили некачественные китайские
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинской области компания поставила некачественные мочеприемники. В контракте страной изготовления средств реабилитации была заявлена Словакия, но поставлен был товар из Китая, который не соответствовал требованиям заказчика. Региональное отделение Фонда социального страхования РФ в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта и обратилось в УФАС и правоохранительные органы, передает корреспондент Накануне.RU.

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Как рассказала начальник отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд Челябинского УФАС Влада Ливончик, контракты на поставку специальных средств при нарушении функции выделения для обеспечения инвалидов были заключены с ООО "Забота". Компания снизила начальную цену закупок на 58%, с 4,3 млн руб. до 1,8 млн руб. За эти деньги нужно было поставить мочеприемники ножные дневные 33 тыс. штук страна-изготовитель Словакия и мочеприемники ножные ночные 31 тыс. штук страна-производитель Китай.

"Забота" представила челябинскому отделению ФСС образцы товара, который соответствовал характеристикам. Заказчик товар оплатил, а средства реабилитации стали развозить получателям, которые стали жаловаться на качество мочеприемников. Оказалось, что инвалидам поставляли мочеприемники не из Словакии, а Китая, и уже совсем с другими характеристиками.

"На заседании комиссии все было представлено, это был совсем иной товар, не содержащий мягкого слоя и регулировки по длине трубки, что не удовлетворяло требования инвалидов. Заказчик инициировали односторонний отказ и направил нам сведения. Мы, рассмотрев, приняли решение и включили ООО "Забота" в реестр недобросовестных поставщиков", - отметила она.

Однако вопросы возникли и к заказчику.

"В данном случае мы усматриваем, что в действиях заказчика были не до конца соблюдены требования действующего законодательства. В силу закона обязанность по приемке возложена только на заказчика и данная обязанность исполнена не в полном объеме. Он проверил только партию, подписал акты о соответствии, а потом документально оформил приемку. Естественно на пробную партию был представлен надлежащий товар, до инвалидов же товар дошел не надлежащего качества", - подчеркнула Ливончик.

Добавим, что и заказчик, и УФАС уже направили информацию в правоохранительные органы.

Другие новости по темам: инвалиды, средства, реабилитации, мочеприемники, контракт, УФАС,
30.08.2018 15:09 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
17:09 Екб

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В Челябинской области инвалидам вместо словацких средств реабилитации поставили некачественные китайские
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