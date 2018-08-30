В Кургане в суд передано дело в отношении изверга, который забил до смерти свою жену и ее 5-летнего сына

В Кургане будут судить 42-летнего местного жителя, который расправился со своей женой и ее 5-летним сыном. Читайте также: Четверо пермяков с битой поджидали людей около ночных клубов и избивали Ужасная трагедия произошла днем 17 февраля в одном из домов на Увале, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области. Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии в своем доме, поссорился с женой - он начал избивать женщину с такой силой, что она скончалась. Мужчина решил избавиться и от ее сына - 5-летний мальчик также был избит до смерти. Удары изверг наносил деревянной битой. Уголовное дело передано в суд.

30.08.2018 15:01 Мск | Курган | Михаил Белокрылов

17:01 Екб





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В Кургане в суд передано дело в отношении изверга, который забил до смерти свою жену и ее 5-летнего сына