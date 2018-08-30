Свои соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона выразил президент России Владимир Путин.

Напомним, в июле Кобзону стало плохо в одной из московских клиник и он впал в кому, находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Известный российский артист и депутат Госдумы скончался сегодня на 81-м году жизни.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе президента РФ, Владимир Путин выразил глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона. В Кремле отметили, что помимо эстрады он вел активную политическую, общественную и благотворительную деятельность, а также преподавал и занимался бизнесом.

Ранее сообщалось, что незадолго до госпитализации Кобзон рассказал журналистам о месте своих похорон.