Председатель избиркома Екатеринбурга заявил, что не видит нарушений в предвыборной газете КПРФ, на которую пожаловались "единороссы"

Городская избирательная комиссия Екатеринбурга на ближайшем заседании рассмотрит жалобу свердловского отделения "Единой России", представители которого заявили о нарушении партией КПРФ избирательного законодательства. Однако глава избиркома Илья Захаров считает, что нарушений в предвыборной газете коммунистов нет, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, что речь идет о газете "Свердловская правда", где, по мнению "единороссов" были использованы фотографии с представителями их партии, что является недопустимым.

"Если вы видели эту газету, то там не изображения лиц, а какие-то размытые контуры. Может быть, там и можно разглядеть известного депутата или председателя правительства, но судебная практика говорит, что если изображение было отредактировано, то нарушения тут нет. Завтра на заседании комиссия рассмотрит этот вопрос, но на мой взгляд, это не нарушение и не думаю, что "Единой России" получится снять коммунистов с выборов", - заявил Захаров.

По его словам, "единороссы" собираются идти в суд по этому поводу.

Отметим, что ранее коммунисты жаловались в избирком на "Единую Россию" из-за их предвыборной газеты "Уральский задел". Однако "единороссов" не наказали, так как они отрицают свою причастность к агитационным выпускам. Но к редакции газеты у избирательной комиссии вопросы остались и к делу привлекли полицию и Роскомнадзор.