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общество  |  комментариев: 1
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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Председатель избиркома Екатеринбурга заявил, что не видит нарушений в предвыборной газете КПРФ, на которую пожаловались "единороссы"
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захаров илья викторович председатель избирательной комиссии екатеринбурга (2008) | Фото: Накануне.ru

Городская избирательная комиссия Екатеринбурга на ближайшем заседании рассмотрит жалобу свердловского отделения "Единой России", представители которого заявили о нарушении партией КПРФ избирательного законодательства. Однако глава избиркома Илья Захаров считает, что нарушений в предвыборной газете коммунистов нет, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, что речь идет о газете "Свердловская правда", где, по мнению "единороссов" были использованы фотографии с представителями их партии, что является недопустимым.

"Если вы видели эту газету, то там не изображения лиц, а какие-то размытые контуры. Может быть, там и можно разглядеть известного депутата или председателя правительства, но судебная практика говорит, что если изображение было отредактировано, то нарушения тут нет. Завтра на заседании комиссия рассмотрит этот вопрос, но на мой взгляд, это не нарушение и не думаю, что "Единой России" получится снять коммунистов с выборов", - заявил Захаров.

По его словам, "единороссы" собираются идти в суд по этому поводу.

Отметим, что ранее коммунисты жаловались в избирком на "Единую Россию" из-за их предвыборной газеты "Уральский задел". Однако "единороссов" не наказали, так как они отрицают свою причастность к агитационным выпускам. Но к редакции газеты у избирательной комиссии вопросы остались и к делу привлекли полицию и Роскомнадзор.

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30.08.2018 14:52 Мск | Екатеринбург | Александра Рогалина
16:52 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.08.2018 13:55 Мск
Свердловские "единороссы" пожаловались в избирком на предвыборную газету КПРФ








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Председатель избиркома Екатеринбурга заявил, что не видит нарушений в предвыборной газете КПРФ, на которую пожаловались "единороссы"
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