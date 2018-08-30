В Прикамье экс-депутат, избивший Dj Smash, подал в суд на Тимати

Экс-депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнев, получивший два года за избиение Dj Smash (Андрей Ширман), подал в суд на Тимати за одну из его публикаций в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о записи в Instagram, которую Тимати сделал 12 февраля. В ней музыкант в резкой форме возмущается, что профессионал – Телепнев – мастер спорта по рукопашному бою – избил человека, "который тяжелее диджейской ручки ничего в руках не держал".

Телепнев посчитал выражения грубыми и подал иск в Мещанский суд Москвы. Он требует от Тимати 300 тыс. руб. компенсации морального вреда, отмечая в своем Facebook, что "он за свое ответил и важны не деньги, а решение суда".

Напомним, Телепнев и его приятель Сергей Ванкевич получили по два года колонии-поселения за то, что в феврале этого года избили Ширмана в ночном клубе "Дом культуры". Позже политик решил обжаловать вердикт. В своем Instagram музыкант заявил, что "благодаря апелляции есть возможность добиться для осужденных более строгого наказания: удастся "посадить" или на более долгий срок или сделать имеющееся наказание строже: для них есть сюрприз".