"Изгиб гитары желтой". На реке Утяк в 17-ый раз зажгутся "Бардовские костры"

7 сентября на берегу реки Утяк возле поселка Балки пройдет традиционный фестиваль "Бардовские костры", его организацией в этом году занялся известный в определенных кругах зауральский песенник Игорь Игумнов.

Организаторы отмечают, что на фестиваль в этом году приедет не менее 2 тыс. человек. Из Екатеринбурга ждут ансамбль "Консонанс" и группу "Чистая река", из Тюмени приедет песенный дуэт - Павел Андреенко и Наталья Середа. Также ожидается, что на фестиваль приедет известный бард Анатолий Киреев.

Стать участником фестиваля и побороться за награды может любой желающий - для этого нужно пройти прослушивание, оно состоится 8 сентября с 10.00 до 16.00 непосредственно на самих "Бардовских кострах". Номинаций в этом году три - "Исполнитель", "Автор-исполнитель" и "Дуэт, ансамбль".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области, безопасность гостей и участников будут обеспечивать полицейские, врачи, сотрудники МЧС и волонтеры.

Вход на фестиваль будет бесплатным, а вот для автомобилей нужно выписывать спецпропуска. Все вопросы можно задать организаторам, позвонив по номеру телефона 8-929-225-54-71.