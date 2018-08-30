Украина введет санкции против 19 юридических лиц за строительство Крымского моста

Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны перечень из 19 юридических лиц, против которых должны быть введены санкции за причастность к строительству Крымского моста, сообщается на сайте украинского министерства по вопросам "временно оккупированных территорий".

24 марта 2016 года был обнародован перечень компаний, которые были определены субподрядчиками строительства транспортного перехода через Керченский пролив. В частности, это ООО "Стройгазмонтаж", его дочерняя компания ООО "СГМ-Мост" (Москва), главный проектировщик проекта АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), субподрядчики ОАО "Мостотрест" (Москва), ООО "Портгидрострой" (Новороссийск) и др. Против них и планируется применить санкции.

Отмечается, что это сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США.

Как сообщало Накануне.RU, в конце июля ЕС по этой же причине ввел свои санкции.