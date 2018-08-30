В Свердловской области в 2018 году могут принять закон об инвестиционном налоговом вычете

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу уральских предпринимателей о принятии регионального закона об инвестиционном налоговом вычете, передает корреспондент Накануне.RU.

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Это заявление Куйвашев сделал в ходе встречи с собственниками и руководителями предприятий малого и среднего предпринимательства Свердловской области, на которой обсуждались актуальные вопросы взаимодействия бизнеса и органов власти для улучшения делового климата.

Модератор встречи - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх пояснила, что в настоящее время законопроект "как текст не разрабатывается, но работа идет". По ее словам, бизнес-сообщество занято формулировкой предложений к властям по основным параметрам налогового вычета: срокам действия, размеру ставки, кругу лиц и видам деятельности субъектов предпринимательской деятельности, попадающих под эту льготу.

Артюх предположила, что первый вариант законопроекта появится в октябре 2018 года.

"В любом случае закон надо принимать в этом году, чтобы он заработал с 2019 года", - считает бизнес-омбудсмен, отмечая, что инвестиционный вычет принципиально отличается от других налоговых льгот в первую очередь тем, что для его получения предпринимателю надо четко обозначить свою прибыль.

"Остальные льготы, как правило, уменьшают налогооблагаемую базу, причем так, что до прибыли можно и не добраться, - сказала Артюх. – А инвестиционный налоговый вычет стимулирует бизнес быть абсолютно прозрачным".

Поясним, что такой вычет может быть предусмотрен для предприятий, внедряющих технологические инновации в производственном секторе. Эта преференция стимулирует вложения в основной капитал: новое строительство, реконструкцию, техперевооружение и модернизацию. Предельный размер вычета - разница между налогом, рассчитанным по обычной ставке 17% и по ставке 5%.