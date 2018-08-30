На МКС произошла утечка воздуха - в пристыкованный "Союз" мог попасть микрометеорит

Утечка воздуха произошла на Международной космической станции (МКС), сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Все шесть космонавтов после внештатной ситуации собрались в российском сегменте. Жизни и здоровью экипажа угрозы нет.

Отметим, сейчас на МКС находится Сергей Прокопьев - уроженец Екатеринбурга. Это его первый полет на МКС. Как сообщало Накануне.RU, в июне провожать его в космос "дистанционно" пришел полный зал народа.

Специалисты выяснили, что утечка произошла из-за микротрещины на корабле "Союз МС", который отправился на МКС в июне.

Скорее всего, это внешнее повреждение, пояснил Рогозин. Конструкторы считают, что это результат микрометеорита, передает ТАСС.

Повреждение "Союза", пристыкованного к станции, устранят без выхода в открытый космос - изнутри на корабль будет поставлена заплатка.

Ранее сообщалось о другом инциденте на МКС - американские астронавты лишились возможности экстренного выхода в открытый космос. Это произошло из-за того, что они не сумели подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке.