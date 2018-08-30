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Экипаж "Норда" не будут наказывать за "незаконное пересечение границы", но отпустят только "как граждан Украины"
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Норд, рыболовецкое судно (2018) | Фото: beztabu.net

Экипаж российского судна "Норд", захваченного украинскими пограничниками 25 марта, не понесет административной ответственности за так называемое "незаконное пересечение границы", так как истек срок рассмотрения дела в суде. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
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По его словам, дело об административных правонарушениях передали в Соломенский районный суд Киева еще 20 апреля, но тот переносил заседания из-за неявки ответчиков, поскольку "адвокаты затягивали дело".

"Срок рассмотрения таких дел составлял 3 месяца, потому 23 июля суд действительно закрыл дело о пересечении границы в "Жулянах", – сказал Слободян.

В настоящее время вступили в силу изменения в законодательство, и срок рассмотрения таких дел составляет уже год.

При этом позиция Украины остается неизменной: члены экипажа "Норда" в любой момент могут вернуться в Крым, но только через границу с Крымом и только "как граждане Украины".

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30.08.2018 14:31 Мск | Евгений Чернышёв
16:31 Екб

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Экипаж "Норда" не будут наказывать за "незаконное пересечение границы", но отпустят только "как граждан Украины"
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