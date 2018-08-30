Экипаж "Норда" не будут наказывать за "незаконное пересечение границы", но отпустят только "как граждан Украины"

Экипаж российского судна "Норд", захваченного украинскими пограничниками 25 марта, не понесет административной ответственности за так называемое "незаконное пересечение границы", так как истек срок рассмотрения дела в суде. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, дело об административных правонарушениях передали в Соломенский районный суд Киева еще 20 апреля, но тот переносил заседания из-за неявки ответчиков, поскольку "адвокаты затягивали дело".

"Срок рассмотрения таких дел составлял 3 месяца, потому 23 июля суд действительно закрыл дело о пересечении границы в "Жулянах", – сказал Слободян.

В настоящее время вступили в силу изменения в законодательство, и срок рассмотрения таких дел составляет уже год.

При этом позиция Украины остается неизменной: члены экипажа "Норда" в любой момент могут вернуться в Крым, но только через границу с Крымом и только "как граждане Украины".