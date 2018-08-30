Рособрнадзор через суд потребовал удалить сообщения об "утечке" заданий ЕГЭ

Рособрнадзор подал в суд на учителя из Санкт-Петербурга Дмитрия Гущина за заметки об "утечке" заданий ЕГЭ на его странице в социальной сети "Вконтакте". Ведомство потребовало удалить посты и опровергнуть распространенные сведения, передает корреспондент Накануне.RU.

Рособрнадзор подал иск не только на учителя, опубликовавшего сведения об "утечках", но и на редакцию газеты "Новые известия".

"Распространенная информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки как федерального органа исполнительной власти, на который возложена обязанность по методическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации.

Сведения изложены в виде утверждения, то есть как имевший место факт – утечка материалов ЕГЭ, ложные высказывания Рособрнадзора, из чего складывается мнение о ненадлежащем исполнении Рособрнадзором своих обязанностей, недобросоветсном поведении, что умаляет деловую репутацию Рособрнадзора", – говорится в исковом заявлении.

Истец просит суд признать сведения об утечках заданий ЕГЭ несоответствующими действительности, обязать Гущина и редакцию "Новых известий" удалить сообщения об этом и написать опровержение.

Дмитрий Гущин заявил, что не намерен удалять посты со своей страницы.

"Если бы я точно знал, что стирание заметок улучшит российское образование — даже не колебался бы. Но я уверен в обратном. Я уверен, что их обращение в суд преследует совершенно иные цели: вывернуться из неприятной ситуации с утечками экзаменационных заданий ЕГЭ, проучить непокорных, впредь ограничить возможность высказывать противоречащее чиновничьему мнение. Это не только иск государственной машины против учителя. Это иск против нашего права говорить о недостатках, против права обсуждать проблемы, с которыми мы встречаемся, и против тех СМИ, которые не услышали руководящего напутствия "О ЕГЭ или хорошо, или ничего". Поэтому ничего я удалять не буду, хотя это быстро решило бы все проблемы", – написал учитель на своей странице Вконтакте.

Рассмотрение дела займет не менее 10 заседаний, посчитал Дмитрий Гущин и открыл сбор средств на услуги юриста, поскольку самому ему ездить из Санкт-Петербурга в Москву "бессмысленно".

"Учитель не выиграет в суде у профессионального юриста. Да и обсуждать, судя по тексту иска, придется не факты, говорящие об утечке заданий, а юридическую трактовку слов "произошла масштабная утечка", – пояснил Гущин.

Профессор Александр Иванов из Петрозаводска, известный критик ЕГЭ, предположил, что в случае победы Рособрнадзора над Гущиным ведомство может пойти дальше и попросить руководство "Вконтакте" удалить весь контент, содержащий обвинения в утечках.

"В случае несогласия последует обращение в тот же Дорогомиловский суд, которой по накатанной колее проштампует соответствующее решение. Затем можно будет привлечь "молодую гвардию" общественных наблюдателей ЕГЭ (их 50 тысяч) для выявления и удаления всех запрещенных публикаций. Понятно, что народ будет протестовать, пойдут рецидивы запрещенного контента. И тут придет пора инициировать процесс против нарушителей судебного решения, обвинив их в экстремизме и расшатывании государственных основ", – написал Александр Иванов в группе "За возрождение образования".

Профессор считает, что Гущину стоило бы подать встречный иск о защите чести и достоинства на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова, который обвинил заслуженного учителя во лжи и провокациях.

Судебное заседание пройдет 11 сентября в Дорогомиловском районном суде.

Напомним, 31 мая, накануне ЕГЭ по профильной математике, петербургский педагог Дмитрий Гущин, получивший звание "Учитель года" в 2007 г., заявил о предполагаемых утечках заданий на своей странице "Вконтакте". По его словам, то же самое произошло и с заданиями по химии.

"Даже если это на самом деле произошло – зачем будоражить? Но этого не могло произойти, потому что наши технологии исключают эту возможность", – так отреагировал тогда на сообщения глава Рособрнадзора.