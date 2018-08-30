Свалку закрываем, тариф держим, платит бюджет? Челябинские депутаты рассмотрели "мусорный" вопрос

Из бюджета Челябинской области только до конца текущего года переработчикам и перевозчикам твердых бытовых отходов (ТБО) будет перечислена дотация в размере 72 млн руб. Об этом сегодня сообщила первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее расчеты по дотациям были предложены региональным минэком и утверждены в правительстве Челябинской области. По словам Куприковой, сейчас тариф для населения в четырех кластерах Южного Урала составляет 1 руб. 87 коп. на 1 кв. метр, что не может покрывать расходов и перевозчиков, и переработчиков ТБО. Договориться по размеру тарифа для населения удалось лишь в Магнитогорском кластере, после вмешательства антимонопольной службы и прокурорского реагирования.

Поднимать тарифы для населения в остальных кластерах пока не планируются, а убытки компаний по переработке мусора планируется до конца года покрывать напрямую из областной казны. Стоимость транспортировки и переработки (захоронения) ТБО резко возросла после частичной остановки работы Челябинской свалки, которая по планам должна окончательно прекратить работу в сентябре, транспортное "плечо" к полигону в Полетаево существенно выше.

Ранее мы писали, что эксперты и общественники из "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) жестко критиковали власти за недоработки в территориальной схеме по обращению с отходами, что грозило (и грозит) серьезным ростом тарифов для населения.