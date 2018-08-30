"Аэрофлот" предложит пассажирам выбирать места в самолете за деньги

"Аэрофлот" намерен предложить своим пассажирам ряд дополнительных платных услуг с целью борьбы с растущими расходами, следует из презентации, размещенной на сайте авиакомпании.

Среди них - платный выбор мест в эконом-классе, онлайн оформление перевозки багажа, продажи дополнительного питания и напитков на борту.

Также "Аэрофлот" планирует расширять маршрутную сеть, "улучшая трансферный потенциал".

Напомним, в июне сообщалось о планах авиакомпании по созданию сети авиаузлов в российских регионах. Предложения будут представлены в новой стратегии совету директоров.