Приказ Чайки: на Среднем Урале назначены три новых прокурора

На Среднем Урале назначены прокуроры городов Карпинска, Лесного и Серова. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Так, на должность прокурора ЗАТО Лесной назначен старший советник юстиции Алексей Горяинов. Ранее занимавший должность прокурора Лесного Сергей Волков еще в 2017 году был назначен в одну из территорий Челябинской области.

Горяинов имеет высшее юридическое образование, в 1999 году закончил Московский гуманитарный институт им. Дашковой. В органах прокуратуры служит с 2003 года, последовательно занимая должности помощника, заместителя и прокурора Гаринского района. С 2013 года работал прокурором Карпинска.

В свою очередь, прокурором Карпинска назначен старший советник юстиции Андрей Аржаховский. У него высшее юридическое образование, в 2001-м он закончил Омскую академию Министерства внутренних дел РФ. В органах прокуратуры служит с 2001 года, работал следователем и старшим следователем прокуратуры Черновского района Читы, заместителя и и.о. прокурора Александрово-Заводского района Читинской области.

С 2005 года перебрался в Свердловскую область, где был сначала заместителем, а затем прокурором Красноуральска. В 2013 году был назначен Серовским городским прокурором.

Наконец, на должность Серовского городского прокурора назначен старший советник юстиции Алексей Рубан. В 2003 году он окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры служит с 2003 года, был сперва помощником, а затем заместителем прокурора Красноуральска. В 2008 году стал прокурором Верхотурского района.

Как уточнили в надзорном ведомстве, приказы о назначениях всех троих уже подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.