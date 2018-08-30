На Южном Урале члены банды похитителей банкоматов не смогли обжаловать приговор

На Южном Урале члены банды из пяти человек, осужденные за кражу банкоматов, не смогли обжаловать приговор.

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Ранее им дали реальные сроки заключения - они похитили из помещений Сбербанка на территории поселка Рощино Сосновского района и поселка Вишневогорск Каслинского района более 900 тыс. и 400 тыс. рублей.

Осужденные обжаловали приговор в связи с несогласием с выводами суда, отрицали свою причастность к преступлениям, выдвигали различные доводы в свою защиту.

Суд апелляционной инстанции оставил апелляционные жалобы без удовлетворения, поскольку стороной обвинения убедительно опровергнуты все версии осужденных, их вина полностью доказана.