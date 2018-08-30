Война между застройщиком и ЖК "Светлый" продолжается: суд на стороне жителей Екатеринбурга

В Екатеринбурге жильцы ЖК "Светлый" продолжают застревать в лифтах, а также ходить пешком с 31 этажа. Активная группа людей уже подготовила обращение в прокуратуру, а один из жильцов успел выиграть в суде по делу о неисправности лифтов. После публикации о проблеме "светловчан", в редакцию Накануне.RU стали поступать жалобы от жителей ЖК на застройщика, но компания ТЭН уверена, что всё работает в штатном режиме, а если люди застревают в кабинке, то виноваты сами.
В распоряжении редакции есть ответ от уральского Ростехнадзора, где говорится, что ведомство не уведомляли о приёмке лифтов.
"Управление сообщает, уведомления о вводе объекта в эксплуатацию в составе объекта капитального строительства по адресу г. Екатеринбург, МРК Светлый, д.5 для их учета не поступало", - сообщается в документе.
Сегодня лифт приехал к людям дома № 5 в таком состояние
"О приемке лифтов не был уведомлен Ростехнадзор - государственный орган, контролирующий техническую безопасность лифтов.Так что вопрос не просто о неудобствах жителей, а о возможной опасности жизни и здоровью людей", - добавил читатель.
Кировский районный суд Екатеринбурга с начала июля рассматривал иск от одного из жильцов в адрес компании ТЭН. 27 августа суд решил удовлетворить иск мужчины частично. Решение будет опубликовано на следующей неделе.
"Представитель ТЭНа был на всех заседаниях, я был в качестве свидетеля на одном из заседаний. Ответ ТЭНа - лифты введены в эксплуатацию, всё соответствует нормам. Позиция застройщика иногда меняется от "всё хорошо" до "это вы лифты сломали, перегружали их". В суде их представитель об этом говорил. Однако, мы подняли ГОСТ по лифтам, там есть обязательное требование - защита от перегрузки. То есть, перегруженный лифт просто не поедет", - рассказал Виталий.
Также в распоряжении редакции появилось видео о том, как люди ездили в недостроенных кабинках. Первый месяц после приёмки квартир лифт работал без пульта и без дверей.
"Месяц или чуть больше: работал один лифт на подъезд с лифтером (сидит, нажимает кнопки на пульте, чтоб лифт ехал). Режим работы - с восьми утра до восьми вечера с перерывом на обед. Лифт ездил в режиме отладки, очень медленно (на видео видно), подъем на мой 31 этаж занимал пять минут", - рассказал житель ЖК.
"Проблема действительно есть! Дом сдан был в мае, еще тогда мы шутили "ну вот фитнес у нас - подняться пешком", но в конце августа это не смешно! У нас живут люди на инвалидных креслах, пожилые люди, мамочки с колясками. И из-за неработающих лифтов они заперты в квартире. Доставка техники срывается уже не раз! Уже 100 раз пожалела, что купила квартиру у ТЭНа", - пишут недовольные жильцы.
Утром 30 августа опять не работали все три лифта
Инициативная группа уже подготовила обращение в прокуратуру Свердловской области.
"Просим прокуратуру Свердловской области оказать содействие в решении следующих вопросов: установить законность и обоснованность получения лифтами дома №5 МКР Светлый деклараций о соответствии, если таковые имеются; установить лицо, ответственное за ввод лифтов дома №5 МКР Светлый; провести проверку и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования, имеет ли место факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и обязать ООО "ТЭН" безвозмездно устранить существенный недостаток", - сообщается в письме.
Напомним, что МКР "Светлый" – это жилой квартал, который расположен рядом с Кольцовским трактом, через дорогу от спортивно-развлекательного центра и отеля Ramada.