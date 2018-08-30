Война между застройщиком и ЖК "Светлый" продолжается: суд на стороне жителей Екатеринбурга

В Екатеринбурге жильцы ЖК "Светлый" продолжают застревать в лифтах, а также ходить пешком с 31 этажа. Активная группа людей уже подготовила обращение в прокуратуру, а один из жильцов успел выиграть в суде по делу о неисправности лифтов. После публикации о проблеме "светловчан", в редакцию Накануне.RU стали поступать жалобы от жителей ЖК на застройщика, но компания ТЭН уверена, что всё работает в штатном режиме, а если люди застревают в кабинке, то виноваты сами.

В распоряжении редакции есть ответ от уральского Ростехнадзора, где говорится, что ведомство не уведомляли о приёмке лифтов.

"Управление сообщает, уведомления о вводе объекта в эксплуатацию в составе объекта капитального строительства по адресу г. Екатеринбург, МРК Светлый, д.5 для их учета не поступало", - сообщается в документе.



Сегодня лифт приехал к людям дома № 5 в таком состояние

"О приемке лифтов не был уведомлен Ростехнадзор - государственный орган, контролирующий техническую безопасность лифтов.Так что вопрос не просто о неудобствах жителей, а о возможной опасности жизни и здоровью людей", - добавил читатель.

Кировский районный суд Екатеринбурга с начала июля рассматривал иск от одного из жильцов в адрес компании ТЭН. 27 августа суд решил удовлетворить иск мужчины частично. Решение будет опубликовано на следующей неделе.

"Представитель ТЭНа был на всех заседаниях, я был в качестве свидетеля на одном из заседаний. Ответ ТЭНа - лифты введены в эксплуатацию, всё соответствует нормам. Позиция застройщика иногда меняется от "всё хорошо" до "это вы лифты сломали, перегружали их". В суде их представитель об этом говорил. Однако, мы подняли ГОСТ по лифтам, там есть обязательное требование - защита от перегрузки. То есть, перегруженный лифт просто не поедет", - рассказал Виталий.

Также в распоряжении редакции появилось видео о том, как люди ездили в недостроенных кабинках. Первый месяц после приёмки квартир лифт работал без пульта и без дверей.

"Месяц или чуть больше: работал один лифт на подъезд с лифтером (сидит, нажимает кнопки на пульте, чтоб лифт ехал). Режим работы - с восьми утра до восьми вечера с перерывом на обед. Лифт ездил в режиме отладки, очень медленно (на видео видно), подъем на мой 31 этаж занимал пять минут", - рассказал житель ЖК.