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общество  |  комментариев: 1
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
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Война между застройщиком и ЖК "Светлый" продолжается: суд на стороне жителей Екатеринбурга
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(2018) | Фото: очевидец

В Екатеринбурге жильцы ЖК "Светлый" продолжают застревать в лифтах, а также ходить пешком с 31 этажа. Активная группа людей уже подготовила обращение в прокуратуру, а один из жильцов успел выиграть в суде по делу о неисправности лифтов. После публикации о проблеме "светловчан", в редакцию Накануне.RU стали поступать жалобы от жителей ЖК на застройщика, но компания ТЭН уверена, что всё работает в штатном режиме, а если люди застревают в кабинке, то виноваты сами.

В распоряжении редакции есть ответ от уральского Ростехнадзора, где говорится, что ведомство не уведомляли о приёмке лифтов.

"Управление сообщает, уведомления о вводе объекта в эксплуатацию в составе объекта капитального строительства по адресу г. Екатеринбург, МРК Светлый, д.5 для их учета не поступало", - сообщается в документе.

(2018)|Фото: очевидец(2018)|Фото: очевидец
Сегодня лифт приехал к людям дома № 5 в таком состояние

"О приемке лифтов не был уведомлен Ростехнадзор - государственный орган, контролирующий техническую безопасность лифтов.Так что вопрос не просто о неудобствах жителей, а о возможной опасности жизни и здоровью людей", - добавил читатель.

Кировский районный суд Екатеринбурга с начала июля рассматривал иск от одного из жильцов в адрес компании ТЭН. 27 августа суд решил удовлетворить иск мужчины частично. Решение будет опубликовано на следующей неделе.

"Представитель ТЭНа был на всех заседаниях, я был в качестве свидетеля на одном из заседаний. Ответ ТЭНа - лифты введены в эксплуатацию, всё соответствует нормам. Позиция застройщика иногда меняется от "всё хорошо" до "это вы лифты сломали, перегружали их". В суде их представитель об этом говорил. Однако, мы подняли ГОСТ по лифтам, там есть обязательное требование - защита от перегрузки. То есть, перегруженный лифт просто не поедет", - рассказал Виталий.

Также в распоряжении редакции появилось видео о том, как люди ездили в недостроенных кабинках. Первый месяц после приёмки квартир лифт работал без пульта и без дверей.

"Месяц или чуть больше: работал один лифт на подъезд с лифтером (сидит, нажимает кнопки на пульте, чтоб лифт ехал). Режим работы - с восьми утра до восьми вечера с перерывом на обед. Лифт ездил в режиме отладки, очень медленно (на видео видно), подъем на мой 31 этаж занимал пять минут", - рассказал житель ЖК.


"Проблема действительно есть! Дом сдан был в мае, еще тогда мы шутили "ну вот фитнес у нас - подняться пешком", но в конце августа это не смешно! У нас живут люди на инвалидных креслах, пожилые люди, мамочки с колясками. И из-за неработающих лифтов они заперты в квартире. Доставка техники срывается уже не раз! Уже 100 раз пожалела, что купила квартиру у ТЭНа", - пишут недовольные жильцы.

(2018)|Фото: очевидец
Утром 30 августа опять не работали все три лифта

Инициативная группа уже подготовила обращение в прокуратуру Свердловской области.

"Просим прокуратуру Свердловской области оказать содействие в решении следующих вопросов: установить законность и обоснованность получения лифтами дома №5 МКР Светлый деклараций о соответствии, если таковые имеются; установить лицо, ответственное за ввод лифтов дома №5 МКР Светлый; провести проверку и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования, имеет ли место факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и обязать ООО "ТЭН" безвозмездно устранить существенный недостаток", - сообщается в письме.

Напомним, что МКР "Светлый" – это жилой квартал, который расположен рядом с Кольцовским трактом, через дорогу от спортивно-развлекательного центра и отеля Ramada.

Другие новости по темам: ЖК Светлый, лифт, компания ТЭН, жалобы, Екатеринбург, УК, Ростехнадзор
30.08.2018 16:26 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:26 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.08.2018 14:00 Мск
Так до клаустрофобии недалеко: жильцы екатеринбургского ЖК "Светлый" по несколько раз в день застревают в лифтах








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Война между застройщиком и ЖК "Светлый" продолжается: суд на стороне жителей Екатеринбурга
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