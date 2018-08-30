Пилот упавшего в Тюменской области самолета летел за грибами

Следователи выяснили, что пилот упавшего в Тюменской области самолета СК-12 "Орион" полетел по грибы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, "Орион" вылетел в 9.12 29 августа из аэропорта "Плеханово" Тюмени в направлении озера Летнее. На борту находился только пилот, 53-летний мужчина. Целью полета был сбор грибов.

Около 13.00 в районе посадки на озере Летнем борт перестал выходить на связь. Пилот не пострадал и от госпитализации отказался. Он объяснился со следователем. Основными версиями аварии являются ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность самолета. Проверка продолжается.