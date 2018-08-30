Уральские ученые нашли четыре метеорита в Монголии

Ученые Уральского федерального университета нашли в пустыне Гоби в Монголии четыре образца метеорита весом 100, 170, 300 и 800 граммов. Эти вещества были обнаружены в ходе метеоритной экспедиции, на которую ученые отправились 21 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

Читайте также: Челябинцы выбрали метеорит главным символом города

Первый метеорит представители УрФУ нашли еще 27 августа, а остальные три – сегодня, 30 августа, в районе Шине-Жинсе.

Метеоритная экспедиция сотрудников научной лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ продолжится до 8 сентября.

Сейчас в Монголии находится группа из шести сотрудников физико-технологического института. В экспедиции также участие принимают ученые Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии.

Напомним, это четвертая зарубежная экспедиция уральских ученых за метеоритами после антарктической (Земля Королевы Мод), иранской (пустыня Деште-Лут) и чилийской (пустыня Атакама).

Недавно уральские ученые представили новые образцы метеорита на съезде Метеоритного общества в Москве. Это те образцы, которые были найдены в конце июня в Липецкой области. Новое вещество получило имя "Озерки".