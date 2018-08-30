ФК "Балтика" расторг контракт с одним из героев Евро-2008 Дмитрием Торбинским

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский покинул ФК "Балтика". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте калининградского клуба.

Уточняется, что контракт с 34-летним игроком был расторгнут по обоюдному согласию. За "Балтику" Торбинский провел 18 игр, в которых забил один гол.

В клубе пожелали Дмитрию удачи в дальнейшей карьере. Где он ее продолжит, не уточняется.

Напомним, Торбинский стал одним из героев Евро-2008, забив победный мяч сборной России в ворота голландцев. Это позволило команде Гуса Хиддинка выйти в полуфинал турнира.