Моор пообещал сохранить льготы в Тюменской области для жителей предпенсионного возраста

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор прокомментировал обращение Владимира Путина и предложенные им изменения в пенсионное законодательство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Александр Моор заявил, что президент высказал "целый ряд очень ценных, верных и продуманных предложений".

"Заметно, что он много занимается этой темой, уделяет ей самое пристальное внимание. Позиция главы государства остается неизменной – в приоритете интересы простого человека, гражданина России", – прокомментировал врио губернатора выступление президента.

Также глава региона пообещал сохранить все действующие меры поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин - 60 лет. К таким мерам относятся налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте и другие меры поддержки.

"Важно отметить, что в бюджете Тюменской области все меры поддержки всегда имели 100% обеспечение. Именно такой подход мы сохраним на 2019 г. и последующие годы при формировании нового бюджета области. Считаем это действенной мерой поддержки наших земляков", - заявил Моор.

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны по поводу предлагаемых кабмином изменений в пенсионном законодательстве. Главной причиной реформирования пенсионной системы глава государства назвал необходимость роста благосостояния получателей пенсий, что, по его словам, невозможно сделать без изменения времени выхода на пенсию. Кроме того, прозвучал призыв снизить планку выхода на пенсию.

Эксперты утверждают, что такое "смягчение" закладывалось изначально, а своим обращением глава Путин лишь подтвердил решение власти в сложных условиях ущемить права простых граждан, не трогая наиболее состоятельные слои.