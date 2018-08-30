В Донбассе вступило в силу "школьное перемирие", которое было сорвано Украиной

В Донбассе в полночь на 30 августа началось "школьное перемирие". Пресс-центр штаба украинской "операции объединенных сил" сообщил в Facebook, что ситуация напряженная, но имеет признаки к стабилизации. При этом там обвинили силы ДНР и ЛНР в обстрелах позиций ВСУ в ряде районов.

Однако руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что спустя три часа после вступления перемирия в силу ВСУ обстреляли прифронтовой поселок Гольмовский на севере Горловки из крупнокалиберных пулеметов.

А в селе Коминтерново на юге ДНР пожилая женщина получила взрывную травму в результате вероломных обстрелов со стороны украинских боевиков, сообщает администрация Новоазовского района. Обстрел велся утром.

Отметим, что "школьное перемирие" было согласовано 22 августа участниками Контактной группы в Минске.