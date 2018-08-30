Facebook заблокировал Прилепина за "русское слово из пяти букв"

Аккаунт российского писателя Захара Прилепина в Facebook заблокирован на месяц. Сообщение об этом появилось на его странице в соцсети.

"Как обычно, за одно обычное русское литературное слово на букву "х" из пяти букв", - написал Прилепин.

Ранее соцсеть без объяснения причин удалила основной аккаунт журналиста Анатолия Шария, на который были подписаны 280 тысяч человек. Сам он сообщил, что атака совпала с заявлением президента Украины Петра Порошенко об информационной войне. По словам Шария, все это делается через "своих" модераторов на Facebook.

Прилепин также заявил, что в этом бане есть "украинский след". По его словам, там одни и те же люди пишут одни и те же доносы.

"За слово "хохол" меня блокируют уже пятый раз. Я все время забываю, что его нельзя произносить, и в каком-то комментарии случайно его произнес", – отметил писатель в комментарии газете "Взгляд".