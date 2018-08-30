Мякуш "пристраивает" имущество на 2 млн рублей

Спикер южноуральского парламента Владимир Мякуш попросил министра имущества и природных ресурсов Алексея Бобракова решить проблему старья, скопившегося на складах Законодательного собрания. Министр ответил, что это не в его компетенции, после чего спикер пообещал распорядиться запасами со складов "рачительно", передает корреспондент Накануне.RU.

Вообще этот довольно странный диалог возник после отчета Бобракова сегодня, который доложил депутатскому корпусу о результатах управления казенным имуществом Челябинской области в прошлом году.

Доходы от сдачи в аренду, продаж и дивидендов от имущества, находящегося на балансе Челябинской области, составили 220 млн руб., план был ниже – 211 млн. При этом стоимость самого эксплуатируемого ведомством Бобракова имущества составляет сумму более 56 млрд руб. Получаемые доходы в пять раз превышают расходы на управление, что, по мысли министра, является эффективным результатом, практически все государственные предприятия и учреждения закончили год с прибылью. Управляемость и эффективное распоряжение областной собственностью, по сравнению с предыдущими периодами, повысились.

С мнением министра согласился председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Захаров, заметивший, что к имуществу и собственности относятся и те объекты, которые использует социальная сфера, что по понятным причинам исключает получение прибыли. Кстати, эту часть в общем балансе учтенного имущества Захаров предложил выделить в особую строку.

Вот здесь и возник вопрос о "складских остатках" у Владимира Мякуша. По его словам, скопилось неиспользуемое имущество (старая оргтехника, компьютеры, кондиционеры) на сумму в 2 млн руб., которое он и предложил "пристроить" Бобракову. Тот отказался. Кто-то из депутатов предложил попросту списать все, но спикер заметил, что "мы распорядимся этим более рачительно". В качестве еще одного предложения поступила идея передать все это в муниципалитеты или общественным организациям, правда, для этого придется придумать обоснование.