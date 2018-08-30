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Ведомство Васильевой ужесточает требования к "так называемым родителям" Министерство просвещения решило ужесточить требования к усыновителям или, как недавно выразилась Ольга Васильева, "так называемым родителям". Ведомство подготовило законопроект, который ограничивает количество детей в приемных семьях, разрешает разделять братьев и сестер, вводит обязательную психологическую диагностику опекунов.
30.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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Новости
30.08.2018 13:21 Мск (15:21 Екб)
политика | Челябинская область
Председатель Союза журналистов Южного Урала вернулась в Общественную палату
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яремчук светлана григорьевна директор гпчо областное телевидение (2017) | Фото: Накануне.ru

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области по своей квоте утвердили сегодня нового члена Общественной палаты региона, им стала Светлана Яремчук, передает корреспондент Накануне.RU.

Против данной кандидатуры голосовал лишь один депутат ЗСО, скорее всего, это была Ольга Мухометьярова, представляющая фракцию "Справедливая Россия". Большинством голосов решение по Яремчук было принято.

Светлана Яремчук уже была членом Общественной палаты и региона, и России, в составе палаты Челябинской области руководила комиссией по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. До мая 2018 года Яремчук являлась руководителем "Областного телевидения" в течение 13 лет, 22 мая была избрана на пост председателя Союза журналистов Челябинской области.

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30.08.2018 13:21 Мск | Челябинск | Денис Лузин
15:21 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.08.2018 07:49 Мск
Светлана Яремчук рекомендована на вакантное место члена Общественной палаты Челябинской области








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Председатель Союза журналистов Южного Урала вернулась в Общественную палату
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