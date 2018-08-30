Председатель Союза журналистов Южного Урала вернулась в Общественную палату

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области по своей квоте утвердили сегодня нового члена Общественной палаты региона, им стала Светлана Яремчук, передает корреспондент Накануне.RU.

Против данной кандидатуры голосовал лишь один депутат ЗСО, скорее всего, это была Ольга Мухометьярова, представляющая фракцию "Справедливая Россия". Большинством голосов решение по Яремчук было принято.

Светлана Яремчук уже была членом Общественной палаты и региона, и России, в составе палаты Челябинской области руководила комиссией по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. До мая 2018 года Яремчук являлась руководителем "Областного телевидения" в течение 13 лет, 22 мая была избрана на пост председателя Союза журналистов Челябинской области.