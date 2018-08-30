Скончался Иосиф Кобзон

На 81-м году жизни скончался известный российский артист и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон. Об этом родственники певца сказали радиостанции "Говорит Москва".

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Как ранее сообщало Накануне.RU, в июле Кобзону стало плохо в одной из столичных клиник и он впал в кому. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. По предварительным данным, артисту стало хуже из-за нарушения сердечного ритма.

Незадолго до своей госпитализации Кобзон рассказал журналистам о месте своих похорон.