"Все удовлетворены условиями, созданными в школах": Югра готова к новому учебному году

Все школы Югры готовы к новому учебному году. Такая информация прозвучала на совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

В этом году в Югре впервые порог школы переступят 24,2 тыс. первоклассников. Всего за школьные парты сядут более 220 тыс. учащихся. Все образовательные организации автономного округа приняты межведомственными комиссиями и готовы к новому учебному году.

"Роспотребнадзор, пожнадзор, Росгвардия, родительская общественность, представители профессионального педагогического сообщества – все удовлетворены состоянием материально-технической базы, условиями, созданными в образовательных организациях", - отметил директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

На подготовку школ, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в 2018 г. из муниципальных бюджетов округа было направлено более 1,2 млрд руб.

В одну смену в предстоящем учебном году будут обучаться 79,8% школьников.

К 1 сентября 2018 г. в Югре введены в эксплуатацию общеобразовательная школа в селе Алтай Кондинского района и детский сад в поселке Карымкары Октябрьского района.

До конца года планируется ввести еще три общеобразовательные организации в селе Теги Березовского района, поселке Юганская Обь Нефтеюганского района и селе Перегребное Октябрьского района, а также три детских сада в Сургуте и Ханты-Мансийске.

Отметим, что качество подготовки школ Югры к новому учебному году оценили и эксперты Общероссийского народного фронта. Нареканий к состоянию внутренних помещений проверенных школ у активистов ОНФ в Югре практически не было: в них соблюдены требования противопожарной безопасности, налажено питьевое водоснабжение, организована пропускная система, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного штаба ОНФ.

Даже в очень старом деревянном школьном здании в поселке Шапша Ханты-Мансийского района проведен косметический ремонт и обновлено оборудование.

В поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района общественники проверили две школы: начальную и среднюю.

"Мы отметили качественную подготовку зданий к учебному году: все помещения отремонтированы, оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе актовые и спортивные залы, – рассказал эксперт ОНФ в Югре Вячеслав Гончаренко. – Эти залы несут двойную нагрузку из-за того, что в поселке отсутствует Дом культуры. Все поселковые мероприятия проходят в школе".

Основные замечания общественников касались уличной спортивной инфраструктуры, обустройства доступной среды и состояния пришкольной территории.

Напомним, что некоторых югорских школах, помимо новой мебели в классах, появились собственные оборудованные технопарки и лаборатории с роботами – андроидами.