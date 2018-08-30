Избирательная комиссия Екатеринбурга дала прогноз явки на выборах в гордуму

Сегодня председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров озвучил предположительный процент явки избирателей на выборах в гордуму 9 сентября. Ожидается, что на выборы придут около 30% избирателей, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас избирательная кампания по выборам в гордуму Екатеринбурга входит в финальную стадию, так как до Единого дня голосования осталось чуть больше недели. Илья Захаров рассказал, кто продолжит борьбу за место в думе.

"Сейчас у нас фактически осталось пять партий, остальные две будут вычеркнуты из бюллетеней. С кандидатами так же, еще несколько кандидатов пытаются судиться друг с другом по поводу незаконной агитации и так далее. Включительно до 31 августа можно будет подать в суд об отмене регистрации. Поэтому сейчас я не могу озвучить точное число кандидатов", - пояснил он.

Между тем, избирательные участки уже готовы к выборам. Всего будет работать 573 основных участка и 21 временный. Однако видеонаблюдение установят не на всех, а только на 485. Также будут установлены специальные рамки и усилен режим работы полиции.

Кроме того, Захаров обратил внимание на нарушения в ходе избирательной кампании и на самих выборах, говоря о том, что нарушения случаются всегда. Например, стало известно, что в Чкаловской окружной комиссии накануне прошли обыски.

"На прошлой неделе СК возбудил дело по факту подмены подписных листов кандидата Смолина. Подмена была осуществлена неустановленными лицами. Следователи осмотрели помещение и изъяли два жестких диска. На моей памяти такого никогда не было, это нонсенс", - прокомментировал ситуацию председатель избиркома.