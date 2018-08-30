В Губахе в октябре появится Аллея Химиков и экстрим-парк

В октябре в Губахе, в городском парке им. Юрия Гагарина появится новое общественное пространство - Аллея Химиков и экстрим-парк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Директор спортивно-досугового комплекса "Губахинский" Петр Ругалев сообщил, что в экстрим парке будет детская площадка, а также скейт- и ролледром.

Стоимость проекта составляет 8,6 млн руб., из них - 4,3 млн руб. средства федерального и краевого бюджетов, еще 4,3 млн руб. выделил город. Благоустройство территории ведется активно, в настоящее время уже завершена планировка территории, смонтирована система электроснабжения и освещения аллеи, устроены газоны и пешеходные дорожки, заменено грунтовое покрытие. Незавершенным осталось устройство входной группы. Общая готовность объекта составляет 80%.

Ранее ход благоустройства территории оценил глава региона Максим Решетников. Он отметил, что формирование комфортной городской среды - одна из ключевых задач краевых властей.

"У людей должны быть любимые места, площадки, где можно погулять после работы, где дети могут побегать и покидать мяч, взрослые – пообщаться", - подчеркнул Максим Решетников.

Всего в текущем году будет благоустроено 106 общественных пространств, более 400 дворов и шести парков. На эти цели из бюджета края направят 955,3 млн руб., что на 12% больше, чем в 2017 г. При этом 918 млн руб. будут направлены на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды и еще 37,4 млн руб. – на поддержку обустройства городских парков.