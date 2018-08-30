В Подмосковье пьяный пенсионер устроил стрельбу из окна дома, ранив 15-летную девочку

В подмосковном городе Лобня 62-летний пьяный мужчина устроил стрельбу из ружья из окна дома, ранив 15-летнюю девочку.

Возбуждено дело по факту покушения на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

29 августа женщина и ее дочь проходили возле домов. В какой-то момент они услышали хлопок с верхних этажей дома, после чего девочка упала на землю. Ребенок находится в реанимации с проникающим ранением грудной клетки.

Стрелка задержали, следователи изъяли у него охотничье ружье 12 калибра.

Ранее житель Екатеринбурга получил тюремный срок за стрельбу в прохожих из автомата. Осужденный также был пьян во время инцидента, который произошел в сентябре 2017 года.