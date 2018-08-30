Подследственный глава ФОМС Дагестана отстранен от должности по решению суда

Подследственный руководитель Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов отстранен от занимаемой должности.

Напомним, в отношении Сулейманова возбуждено сразу несколько уголовных дел, которые объединены в одно производство. Сам он заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, по ходатайству следственных органов Магомед Сулейманов отстранен от занимаемой должности по решению суда. Сейчас следователи регионального СК России вместе с сотрудниками УФСБ и МВД продолжают работу по закреплению доказательственной базы.

Напомним, в июле в Махачкале был задержан бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов. Сообщалось, что его подозревают в хищении бюджетных средств.