Лукашенко заявил, что согласовал с Путиным новую встречу - с участием правительств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что согласовал с Владимиром Путиным проведение новой встречи лидеров двух стран с участием правительств.

Он уточнил, что позвонил президенту России после их переговоров в Сочи.

Заявление белорусский лидер сделал во время встречи с послом РФ в Белоруссии Александром Суриковым, который завершает свою дипломатическую миссию в республике, передает РИА Новости. Его кресло займет бывший полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале месяца Лукашенко упрекнул Москву в недобросовестной конкуренции, имея в виду невыполнение обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Он посетовал, что "россияне ведут себя варварски" по отношению к белорусам, выдвигая требования, как к "вассалам".

А уже после переговоров в Сочи Лукашенко обвинил Москву в нарушении нефтегазовых договоренностей.