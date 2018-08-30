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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически

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общество  |  добавить комментарий
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
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В Екатеринбурге директор управляющей компании ответила за гибель 10-летней девочки во дворе
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наручники женщина (2016) | Фото: komiinform.ru

Суд в Екатеринбурге вынес приговор директору управляющей компании. За гибель 10-летней девочки ее ограничили в свободе.

Напомним, трагедия случилась 4 февраля 2016 года на улице Рощинская: водитель экскаватора сбросил снег из ковша на маленькую девочку, которая играла во дворе. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице от гипоксии головного мозга.

Как удалось выяснить следователям, водитель действовал по поручению директора управляющей компании, которая приняла решение по уборке снега на этой территории. Для этого был заключен соответствующий договор, который обязывает субарендатора соблюдать правила безопасности. Также оказалось, что при вывозе снега сигнальные ограждения не были установлены.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, женщину признали виновной по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Приговором Чкаловского районного суда Екатеринбурга ей назначено 1,5 года ограничения свободы.

Напомним, ранее был осужден и сам водитель экскаватора-погрузчика: мужчина получил год ограничения свободы. Этот срок уже прошел.

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30.08.2018 12:19 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:19 Екб

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В Екатеринбурге директор управляющей компании ответила за гибель 10-летней девочки во дворе
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