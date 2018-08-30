Доходы южноуральского бюджета увеличились на сумму более чем в 5 млрд

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня одобрили перераспределение дополнительных доходов, которые на данный момент составляют сумму 5 млрд 185 млн руб. Большая часть этих средств – более 3 млрд – пойдет на выполнение социальных обязательств, в том числе повышение заработных плат в бюджетной сфере, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснил, выступая перед депутатами, первый заместитель министра финансов Челябинской области Антон Прыгунов, более 4,3 млрд руб. регион заработал самостоятельно, еще свыше 1,39 млрд – составили трансферты федеральной казны.

Таким образом финансисты предполагают "закрыть" бюджет в конце 2018 года по доходам в сумме 155 млрд 645 млн руб., по расходам – более 166 млрд руб. Дефицит сохранится на плановом уровне и составляет 10 млрд 267 млн руб., уточнил Прыгунов.