В Зауралье за смертельное ДТП будут судить бывшего начальника районного отдела ГИБДД

В Катайске будут судить 46-летнего бывшего начальника районного отдела ГИБДД.

В октябре прошлого года он устроил аварию со смертельным исходом, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Экс-полицейский находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он выбрал скорость, не обеспечивающую контроль за движением, и допустил наезд на движущийся в попутном направлении прицеп в сцепке с грузовым автомобилем "КАМАЗ". В результате произошедшего ДТП пассажиром легкового автомобиля были получены тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть.