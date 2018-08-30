Из Греции экстрадировали россиянина, воевавшего на стороне террористов в Сирии

Из Греции экстрадировали находящегося в международном розыске россиянина, который некоторое время был в Сирии в составе международных террористических организаций.

Как сообщили Накануне.RU в ЦОС ФСБ России, это уроженец Татарстана 1988 г.р.

В Сирию россиянин уехал в январе 2014 года. Там он воевал на стороне террористов против правительственных сил. Позже мужчина покинул зону вооруженного конфликта и скрывался на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В ФСБ отметили, что он пытался легализоваться на территории ЕС. В январе 2018 года россиянин был задержан в Афинах.

В 2015 году УФСБ Липецкой области возбудила дело против россиянина, воевавшего в Сирии. Тогда сообщалось, что около полутора тысяч выходцев из РФ участвуют в деятельности международных террористических организаций.